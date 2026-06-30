В музее-заповеднике «Архангельское» в 35-й раз прошла церемония вручения премии «Хрустальная Турандот»

В музее-заповеднике «Архангельское» состоялась очередная, 35-я по счету, церемония вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот». Эта независимая награда уже более трех десятилетий объединяет лучших представителей московской сцены.

По красной дорожке прошли известные актеры, режиссеры и деятели культуры. Организаторы подготовили новую номинацию — «Хрустальное зеркало сцены», а сама церемония превратилась в настоящий театральный спектакль.

Основатель премии Борис Беленький отметил, что цель мероприятия — создать достойный праздник для тех, кто весь год трудится на благо театра. «Наша традиция — делать этот вечер достойным людей, которые весь год создают спектакли, не спят, переживают, работают», — сказал он.

Актер Антон Шагин подчеркнул значимость премии: «Любая премия — это приятный десерт, но именно „Хрустальная Турандот“ завоевала репутацию независимой театральной премии. Поэтому она остается по-настоящему значимой для профессионального сообщества».

Юбилейная церемония подтвердила, что «Хрустальная Турандот» — это не только вручение наград, но и праздник театра, где чествуют тех, кто каждый день создает магию сцены для миллионов зрителей.