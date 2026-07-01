Минэнергетики Подмосковья приняло участие в научной конференции в Москве

30 июня — 2 июля 2026 года в Москве состоялась Международная научная конференция «Актуальные вопросы строительной физики. Развитие ЖКХ. Надежность строительных конструкций. Искусственный интеллект». Конференция была посвящена памяти академика РААСН Геннадия Осипова.

В рамках мероприятия представитель министерства энергетики Московской области Павел Смирнов выступил с докладом на тему «Опыт сотрудничества Отраслевого центра компетенций в ЖКХ с Минэнерго МО. Фабрики процессов». Его выступление было частью тематической секции «Перезагрузка ЖКХ: производительность труда как главный фактор развития».

Ранее, в марте 2026 года, на форуме «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» Агентство развития коммунальной инфраструктуры региона заключило соглашение с Отраслевым центром компетенций ЖКХ. Основная цель сотрудничества — повышение производительности труда в сфере энергетики.

Павел Смирнов рассказал, что Минстрой РФ поручил регионам организовать взаимодействие с Отраслевым центром компетенций. Московская область стала одной из первых, кто начал совместную работу. В результате 13 сотрудников прошли обучение по производительности труда. Сейчас обучение в ОЦК проходят представители ресурсоснабжающих организаций Подмосковья.

Отраслевой центр компетенций производительности труда в ЖКХ — это площадка национальной программы, направленная на улучшение работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Центр создан Минстроем России в рамках национальных проектов и занимается внедрением передовых практик и эффективных решений в отрасли.