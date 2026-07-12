В Московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности до 13 июля

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности до 09:00 13 июля. Об этом сообщил Гидрометцентр .

Жителей Московского региона ожидают ливни, местами грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду.

Непогоду вызвал мощный циклон «Бернадетт». Он пришел в Подмосковье в пятницу.

В столице и ряде районов области шел сильный ливень, ветер повалил деревья и повредил конструкции. В аэропортах из-за урагана отменили несколько рейсов. В Ногинске и Дубне прошел крупный град.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что дожди прекратятся к среде. Погода наладится, потеплеет до положенных на макушку лета +23…+26.