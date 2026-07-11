В Москве продолжают устранять последствия циклона

Городские службы Москвы оперативно ликвидируют последствия циклона «Бернадетт», который бушевал в столице с самого утра. Подробности сообщили в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. Непогода с сильным ливнем, грозой, градом, сильным ветром с порывами до 15 — 20 метров в секунду сохранится до конца суток и в ночные часы», — предупредили в службе.

Горожан попросили воздержаться от пребывания на улице, при острой необходимости выйти из дома — быть предельно внимательными. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию

В столице в субботу лил сильный дождь и дул ураганный ветер. В Ногинске и Дубне прошел крупный град. Местные жители сообщили о сильном ветре и громе.