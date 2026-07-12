Синоптик рассказал, когда в Центральный регион вернется тепло после дождей

В воскресенье и понедельник, 12 и 13 июля, в Центральной России может выпасть около 42% месячной нормы осадков. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, регион останется во власти аномального циклона, ливневые дожди продолжатся. За двое суток выпадет до 35 литров воды на квадратный метр площади.

Температура воздуха в воскресенье понизится до +19…+22 градусов, вероятность гроз, града и шквалов уменьшится. Во вторник осадки станут локальными, а к среде дожди прекратятся.

«Погода наконец-то наладится, и потеплеет до положенных на макушку лета +23…+26. И такие благоприятные летние метеоусловия продержатся до конца следующей недели», — спрогнозировал Тишковец.

Ранее эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина рассказала, почему погода этим летом благоприятная для того, чтобы пчелы дали хороший урожай меда.