В Московской области стартовал месяц чистоты и благоустройства

В Московской области 23 марта коммунальные службы приступили к уборке дворовых территорий и общественных пространств после зимы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

По словам главы ведомства Игоря Даниленко, в Подмосковье мобилизовали все управляющие организации и коммунальщиков, чтобы навести порядок во всех локациях в преддверии лета. Итоги работ по каждому муниципалитету подведут в конце апреля, завершив месяц чистоты и порядка общеобластными субботниками.

Он добавил, что инспекторы ежедневно будут совершать обходы на местах. Выявленные ими дефекты будут заноситься в программу для своевременного контроля исполнения, а затем передаваться балансодержателям для работы.

Подмосковные коммунальщики промоют асфальт, плитку и брусчатку, соберут и утилизируют мусор с газонов, отремонтируют детские и спортплощадки. Кроме того, в рамках мероприятия предусмотрены покрасочные работы, спил сухостоя и удаление аварийных деревьев.

Ранее в Егорьевске дорожные службы организовали масштабную уборку улиц от мусора и остатков пескосоляной смеси после зимы.