Дороги приведут в порядок в Егорьевске после зимы

Главный враг дорожников в марте и апреле — так называемый «смет». Это тонны пескосоляной смеси, которая всю зиму спасала автомобилистов от гололеда, а теперь превратилась в грязные завалы вдоль бортового камня и на разделительных полосах. Процесс очистки на проспекте Ленина организован в несколько этапов. Сначала рабочие вручную, с помощью лопат, вычищают песок из труднодоступных углов у бордюров. Затем в дело вступает тяжелая артиллерия. Мини-погрузчики оперативно подхватывают накопленный грунт и отправляют его в кузова самосвалов.

«Одновременно с песком с дорожного полотна убирают случайный мусор, скопившийся в сугробах за зиму. Это критически важный этап. Если не убрать смет вовремя, с наступлением сухой погоды он превратится в пылевые бури, которыми будут дышать жители. Поэтому мы стараемся максимально быстро очистить основные магистрали», — делятся специалисты дорожных служб.

Параллельно с уборкой дорожники приступили к «лечению» асфальта. Весенние температурные качели неизбежно приводят к появлению выбоин. Сейчас, пока погода еще нестабильна, для ремонта используют литую асфальтобетонную смесь. Ее разогревают до 180 градусов, что позволяет работать даже при повышенной влажности: высокая температура моментально выпаривает остатки воды из ямы, обеспечивая надежное сцепление.