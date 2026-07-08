В Московской области расширили карту «адресов счастья» ко Дню семьи, любви и верности

Комитет по конкурентной политике Московской области предложил жителям и гостям региона посетить места с «говорящими» названиями, связанными с семьей и любовью. В этом году список пополнился улицами, названия которых особенно подходят для празднования 8 июля — Дня семьи, любви и верности.

В прошлом году комитет рекомендовал влюбленным посетить населенные пункты с романтичными названиями, такими как Поцелуево, Любятино и Милованье. Тем, кто планирует сделать предложение, советовали отправиться в Сватово или Караваево. Супругам и молодоженам предложили прокатиться в Женаткино или Мужево.

В этом году решили не останавливаться и расширили карту «адресов счастья». В округе Шаховская есть территория «Семейная деревенька» с улицами Семейной и Богатой. В муниципальном округе Истра — Уютная улица. В Красногорске — Счастливая. В Одинцовском округе — Ласковая. Теплая улица есть в Мытищах и Балашихе. В Раменском округе — Детская, Добрая и Семейная. В городском округе Люберцы — Верная. А улица Любви есть в Клину и Талдомском округе.

По мнению пресс-службы комитета, оригинальные фотографии станут прекрасным воспоминанием о поездке, а само путешествие позволит узнать больше о Подмосковье и друг о друге.

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