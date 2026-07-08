В Московской области проверили половину тепловых сетей перед зимой

Специалисты продолжают подготовку к осенне-зимнему периоду в Московской области. Уже проведены гидравлические испытания более чем на 5,5 тысячах километров тепловых сетей — это половина от запланированного объема.

По словам вице-губернатора Московской области Владислава Мурашова, в преддверии нового отопительного сезона запланированы гидравлические испытания на 11 тысячах километров тепловых сетей. Сейчас специалисты активно внедряют контроль проведения испытаний с помощью цифровых технологий и выездов на объекты для мониторинга хода работ.

Лидерами по проведению гидравлических испытаний стали несколько городских округов. В Бронницах, Молодежном и Зарайске испытания реализованы на сто процентов. В Жуковском и Шаховской — на 99 %, а в Луховицах и Волоколамске — на 98 %.

Гидравлические испытания — это ежегодный тест системы теплоснабжения, который позволяет оценить ее готовность к предстоящему отопительному сезону. Во время испытаний трубопроводы заполняют водой и подвергают воздействию повышенного давления. Мероприятия проводятся под контролем комиссии, состоящей из специалистов ресурсоснабжающих организаций, ОМСУ и МОС АВС.

Такие испытания помогают выявлять скрытые дефекты и коррозию, а также оперативно устранять повреждения в летний период.