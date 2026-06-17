Количество малых и средних предпринимателей в Подмосковье достигло 491 тысячи

По состоянию на 10 июня 2026 года в Московской области зарегистрировано 491,8 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сегодня в Московской области зарегистрировано почти 492 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. За последний год их число увеличилось почти на 20 тысяч. Наша задача — создавать максимально комфортные условия для запуска и развития предпринимательских проектов, обеспечивая компаниям доступ как к финансовым, так и к нефинансовым инструментам поддержки», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Согласно данным Единого реестра субъектов МСП, в регионе зарегистрировано 491 864 субъекта малого и среднего бизнеса. Из них 132 163 юридических лица, включая 119 177 микропредприятий, 11 610 малых и 1 376 средних компаний. Также в Подмосковье работают 359 701 индивидуальный предприниматель, в том числе 358 335 микропредприятий, 1 342 малых и 24 средних предприятия.

Для сравнения, годом ранее, по состоянию на 10 июня 2025 года, в реестре числилось 472 205 субъектов МСП. Всего же с начала 2026 года их количество увеличилось более чем на 13 тысяч — с 478 705 по состоянию на 10 января.

Подмосковным предпринимателям доступны различные финансовые и нефинансовые меры поддержки. Кроме того, субъекты МСП могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес» Московской области. Ознакомиться с ними можно на инвестиционном портале Московской области:.