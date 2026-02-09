В Московской области фермеры получили более 3000 гектаров земли

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов сообщил, что в 2025 году крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные организации региона получили в аренду без торгов 83 земельных участка общей площадью более 3048 гектаров. Участки были предоставлены в 17 городских и муниципальных округах Подмосковья, включая Чехов, Раменский, Шаховскую, Орехово-Зуевский, Серебряные Пруды и другие.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства могут получить земельные участки государственной или муниципальной собственности в аренду на срок до 5 лет. По истечении трех лет при условии использования земельного участка по целевому назначению арендатор может оформить его в собственность.

Минсельхоз Московской области отметил, что для вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот часто требуется проведение культуртехнических мероприятий. В регионе предусмотрена государственная поддержка аграриев: сельхозтоваропроизводители и организации АПК могут получить субсидию на культуртехническую мелиорацию в размере до 50% понесенных затрат.