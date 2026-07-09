В МФЦ Дмитрова отпраздновали День семьи, любви и верности

В День семьи, любви и верности в МФЦ города Дмитрова состоялось праздничное мероприятие. Об этом проинформировала пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Посетители смогли побывать в тематической фотозоне. Дети плели венки из цветов и трав, которые символизируют чистоту и красоту семейных уз. Также юные участники создавали декоративные подсвечники на мастер-классе — так они уносили с собой частичку домашнего тепла.

Руководитель МФЦ Дмитровского муниципального округа Екатерина Ягодкина поделилась: «Самым трогательным моментом этого дня стала встреча с удивительной супружеской парой — Сорокиными Виктором Александровичем и Галиной Михайловной. В этот знаменательный день они обратились к нам за государственной услугой, предусматривающей выплату от государства за 50 лет совместной жизни! Мы от всей души поздравляем юбиляров и всех жителей нашего округа».

Получить выплату могут пары, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. Заявление можно подать самостоятельно на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка» — «Пенсионерам» [услуги.mosreg.ru/services/6571], либо обратиться за помощью к специалистам цифровой зоны МФЦ.