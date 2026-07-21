В Лотошинской больнице начал работать новый стоматолог-ортопед

В стоматологическом отделении Лотошинской больницы появился новый врач — Эльвира Захарова. Она будет заниматься восстановлением разрушенных зубов и замещением полностью утраченных, возвращая функциональность жевательного аппарата пациентам.

Новый специалист родилась в Твери, училась в Москве, а после окончания Тверской медицинской академии работала стоматологом-ортопедом в Волоколамске и Шаховской. Теперь она решила попробовать свои силы в Лотошинской больнице, где ее привлек коллектив и перспективы для дальнейшего развития.

Главный врач Лотошинской больницы Алексей Шиховцев пояснил, что стоматолог-ортопед был необходим учреждению, так как такого специалиста не было более полугода. Прежде всего новый врач будет обслуживать льготные категории граждан: пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.