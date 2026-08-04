В Люберцах открылась регистрация на дистанционное голосование

Фото: При подаче заявки через «Госуслуги» система автоматически проверяет паспортные данные и подтверждённую регистрацию. / Наталья Лымарь

С 3 августа жители городского округа Люберцы могут подать заявку на участие в дистанционном электронном голосовании. Эта возможность доступна всем избирателям, которые планируют принять участие в выборах депутатов Государственной и Московской областной дум, но не смогут посетить избирательный участок в дни голосования.

Чтобы зарегистрироваться, можно воспользоваться порталом «Госуслуги», обратиться в территориальную избирательную комиссию или посетить любой многофункциональный центр (МФЦ). Регистрация продлится до 14 сентября включительно.

Для подачи заявки через МФЦ при себе нужно иметь паспорт. Сотрудники проверят актуальность данных и внесут избирателя в список участников электронного голосования. При регистрации через «Госуслуги» система автоматически проверит паспортные данные и подтвержденную регистрацию. Важно отметить, что учитывается именно адрес постоянной регистрации, а не фактического проживания.

«Дистанционное голосование дает возможность отдать свой голос тем, кто в период с 18 по 20 сентября будет находиться за пределами города. Это могут быть отпускники, дачники или командированные», — прокомментировала заместитель председателя Территориальной избирательной комиссии г. Люберцы Ирина Парадовская.

Популярность дистанционного формата растет: на президентских выборах в 2024 году более 20 процентов избирателей Люберец уже воспользовались такой возможностью.