Общеобластной забег пройдет в лесопарке в Котельниках 5 октября
Жителей городского округа Котельники пригласили поучаствовать в общеобластном мероприятии «Парки. Осень. Заряжай!». Горожане 5 октября смогут активно отдохнуть на свежем воздухе.
В ближайшую субботу взрослые и дети имеют возможность интересно провести время в Кузьминском лесопарке, насладиться осенней природой и получить заряд позитивного настроения. Для жителей и гостей города подготовили разнообразную программу.
Будет дан старт Парковому забегу, состоится концерт творческих коллективов и исполнителей округа, пройдут всевозможные мастер-классы. Также будет обустроена фотозона, где каждый сможет сделать прекрасные снимки.
Организаторы мероприятий в Кузьминском лесопарке предупредили также, что занятие по бегу и общей физической подготовке переносится со 2 на 9 октября.
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