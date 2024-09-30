Общеобластной забег пройдет в лесопарке в Котельниках 5 октября

В ближайшую субботу взрослые и дети имеют возможность интересно провести время в Кузьминском лесопарке, насладиться осенней природой и получить заряд позитивного настроения. Для жителей и гостей города подготовили разнообразную программу.

Будет дан старт Парковому забегу, состоится концерт творческих коллективов и исполнителей округа, пройдут всевозможные мастер-классы. Также будет обустроена фотозона, где каждый сможет сделать прекрасные снимки.

Организаторы мероприятий в Кузьминском лесопарке предупредили также, что занятие по бегу и общей физической подготовке переносится со 2 на 9 октября.

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