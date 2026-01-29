В Королеве отправили спецтехнику на ночную уборку снега

Дорожные и коммунальные службы вышли этой ночью на расчистку дорог в Королеве. На борьбу с последствиями непогоды направили снегоуборочную технику.

Коммунальщики задействовали грузовики, оборудованные ковшами для уборки дорожного полотна. Сугробы затем вывозятся на утилизацию. Спецтехника будет убирать снег до самого утра.

Ранее в городском округе Шатура дорожники выпустили на расчистку улиц грейдеры и тракторы. Работы ведутся круглосуточно, в них задействовали почти 300 человек.

В Солнечногорске благодаря внедренным современным технологиям можно будет отследить, как продвигается зимняя уборка. Подрядные организации, муниципальное предприятие «ДЕЗ г. о. Солнечногорск», управляющие компании, волонтеры и предприниматели занялись расчисткой снега на магистралях, подъездах к школам, детсадам и больницам.