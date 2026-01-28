Коммунальщики Шатуры борются с последствиями снегопада

В городском округе Шатура идет активная уборка снега. Дорожные службы используют мощную технику — тракторы и грейдеры, чтобы расчистить улицы и переулки. Благодаря их работе передвижение по городу стало более комфортным и безопасным.

По всему округу почти триста человек борются со стихией. Они орудуют лопатами и скребками, разбрасывают противогололедные материалы. Сотрудники расчищают те места, куда не может подобраться техника.

Дорожные службы гарантируют, что все будет расчищено. Работы ведутся круглосуточно.

Жителей просят сохранять спокойствие и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте во время снегопада. Это поможет избежать пробок и обеспечить безопасность на дорогах.

Заместитель директора по содержанию и ремонту дорог Мария Махначева поблагодарила жителей Шатуры за терпение и понимание к нелегкому труду коммунальщиков.