Цифровой контроль уборки снега начал действовать в Солнечногорске

В округе для оценки качества и оперативности зимней уборки активно используют цифровые инструменты. Работы по уборке снега ведутся круглосуточно, а для управления процессами задействованы сразу несколько электронных систем.

Система СКПДИ фиксирует, какая часть территорий обработана спецтехникой, и отражает процент выполненных работ. РНИС визуализирует передвижение уборочных машин и анализирует их маршруты. Дополнительно применяется сервис «Яндекс.Вектор», который помогает контролировать работу дворников: в нем отображаются их местоположение, перечень поручений и степень выполнения задач.

«Все силы брошены на борьбу со снегопадом. Дорожные и коммунальные службы Солнечногорска работают в усиленном режиме. Отмечу, что внедрение современных технологий существенно повышает качество и скорость реагирования на погодные условия, обеспечивая безопасность жителей и комфорт передвижения по городу», — сказал глава округа Константин Михальков.

К расчистке снега привлечены муниципальное предприятие «ДЕЗ г. о. Солнечногорск», подрядные организации, управляющие компании, а также предприниматели и волонтеры. В первую очередь очищаются опасные участки, магистрали и подъезды к больницам, школам и детским садам.