В Коломне отметили День семьи, любви и верности

В сквере имени Зайцева в Коломне с размахом отпраздновали День семьи, любви и верности. Жители разных поколений собрались, чтобы вместе отметить этот важный праздник.

Особенное внимание было уделено семейным парам, которые прожили вместе десятки лет. Среди них — Николай Иванович и Татьяна Николаевна Шепелевы, которые в этом году отметили изумрудную свадьбу — 55 лет совместной жизни. Их история началась в 1971 году, и все эти годы они идут по жизни рука об руку.

Поздравления принимала и семья Шеиных. Николай Павлович и Марина Николаевна познакомились в Коломне в 1972 году, а спустя четыре года создали семью. Уже полвека супруги вместе разделяют радости и испытания.

С праздником коломенцев поздравила заместитель главы администрации городского округа Коломна Лариса Лунькова. Она подчеркнула, что семья остается главной опорой общества, местом, где воспитываются дети и передаются нравственные ценности.

Марина Николаевна Шеина поделилась своим секретом семейного счастья. Она пожелала супругам любить, уважать и ценить друг друга, уметь уступать и жить дружно.

Праздник в сквере имени Зайцева продолжается насыщенной творческой программой. Для гостей выступают коллективы городского округа Коломна, работают мастер-классы, звучат любимые песни и проходят танцевальные выступления.