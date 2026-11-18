В Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину 28 ноября состоится концерт «И с каждой осенью я расцветаю вновь». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Музыкальная суббота» с участием студентов и преподавателей Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Центральная тема концерта — «Осень в музыке, поэзии и живописи». Для гостей подготовили программу с фортепианными, камерно-вокальными и хоровыми произведениями русских и зарубежных композиторов.

Начало концерта в 15:00, возрастная категория 6+. Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского.