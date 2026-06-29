Спасатели вывели из леса в Клину заблудившегося пенсионера

В службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась женщина. Она рассказала, что ее муж, недавно переживший инсульт, отправился в лес и заблудился. Спасатели быстро выехали на место.

По прибытии они связались с потерявшимся по телефону. Тот сообщил примерный ориентир своего местонахождения и рассказал, что не может преодолеть высокую траву. Спасатели, хорошо зная местность, начали поиски. Они работали на отклик и постоянно были на связи с пенсионером.

Спустя некоторое время работники подразделения нашли мужчину. Они сопроводили его до аварийно-спасательного автомобиля и доставили домой. Пенсионер был уставший, но в медицинской помощи не нуждался.