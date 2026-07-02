В Истре появилось новое общественное пространство

В историческом центре Истры завершилось благоустройство новой общественной площади. На месте бывшей парковки теперь находится современное общественное пространство, ставшее точкой притяжения для горожан и гостей.

Проект был признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получил поддержку Министерства благоустройства Московской области.

«Когда-то здесь располагалась Торговая площадь — сердце городской жизни. Здесь стояли купеческие лавки, кипела торговля. Мы постарались вернуть этому месту исторический смысл», — рассказал руководитель авторского коллектива проекта Петр Гордеев.

Для сохранения исторической памяти в мощении площади обозначили контуры старинных купеческих зданий. Теперь здесь можно увидеть гранитное покрытие, прогулочные зоны, скамейки и взрослые липы, которые были специально высажены во время благоустройства.

Новая площадь стала продолжением уже обновленной площади Революции, образовав единую пешеходную ось исторического центра. Здесь можно проводить городские праздники, гулять, встречаться с друзьями или просто отдыхать в тени деревьев.

По словам Петра Гордеева, следующим этапом станет восстановление исторической часовни, которая когда-то украшала Торговую площадь. Архивные чертежи уже найдены, и в ближайшие годы здесь планируют воссоздать часовню в историческом русском стиле.