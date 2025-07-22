В Истре на месте рухнувшего моста соорудили понтон

На месте рухнувшего моста в Истре оперативно соорудили понтон. Жители деревни Сысоево и СНТ «Юбилейный-110» поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьева за оперативное решение проблемы.

«Андрей Юрьевич, всем мы хотим сказать вам огромное спасибо за очень быстрое решение вопроса по ликвидации аварии. У нас рухнул мост, и мы остались вообще отрезанными от большой земли. <…> Очень быстро все было решено, и сегодня мы с мостом. Спасибо вам огромное!» — высказались жители деревни.

Накануне в районе Истры прошел сильный ливень и мост через реку Песочную в деревне Сысоево размыло потоками воды. Движение временно перекрыли, жители оказались изолированы.

Уже на следующий день к вечеру строители смонтировали первый пролет моста и создали площадку для возведения временной переправы.