Движение закрыли. Мост через реку в деревне Сысоево под Истрой размыло ливнем
Мост в деревне Сысоево под Истрой закрыли из-за обрушения после ливня
Мост через реку Песочную в деревне Сысоево под Истрой размыло мощным ливнем. Движение временно перекрыли.
По ту сторону реки находится 40 домов. В них живут 70 человек, в том числе 20 детей.
На месте работают сотрудники администрации и Госавтоинспекция. Дорогу перекрыли сигнальной лентой.
В понедельник, 21 июля, аварийные бригады Подмосковья перешли в усиленный режим из-за ливня, обрушившегося на регион. Он стал причиной подтоплений в нескольких городских округах.
С раннего утра на проблемных участках устраняют прорывы сетей, откачивают воду, проверяют исправность ливневой канализации и состояние дорог.
Сложности наблюдались, например, в ЖК «Гусарская Баллада» в Одинцове, вблизи ЖК «Тетрис» в Красногорске, на Октябрьском проспекте в Люберцах, а также в Химках — на Новокуркинском шоссе, улицах Лавочкина и Панфилова.
Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что ключевая задача — не оставить без внимания ни одно подтопление.