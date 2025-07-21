Движение закрыли. Мост через реку в деревне Сысоево под Истрой размыло ливнем

Мост в деревне Сысоево под Истрой закрыли из-за обрушения после ливня

Мост через реку Песочную в деревне Сысоево под Истрой размыло мощным ливнем. Движение временно перекрыли.

По ту сторону реки находится 40 домов. В них живут 70 человек, в том числе 20 детей.

На месте работают сотрудники администрации и Госавтоинспекция. Дорогу перекрыли сигнальной лентой.

В понедельник, 21 июля, аварийные бригады Подмосковья перешли в усиленный режим из-за ливня, обрушившегося на регион. Он стал причиной подтоплений в нескольких городских округах.

С раннего утра на проблемных участках устраняют прорывы сетей, откачивают воду, проверяют исправность ливневой канализации и состояние дорог.

Сложности наблюдались, например, в ЖК «Гусарская Баллада» в Одинцове, вблизи ЖК «Тетрис» в Красногорске, на Октябрьском проспекте в Люберцах, а также в Химках — на Новокуркинском шоссе, улицах Лавочкина и Панфилова.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что ключевая задача — не оставить без внимания ни одно подтопление.