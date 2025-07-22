Первый пролет разрушенного ливнем моста смонтировали под Истрой

Первый пролет моста, размытого ливнем накануне, смонтировали вблизи деревни Сысоево под Истрой. Следом приступят к установке второго — уже с другой стороны дороги.

Мост находится в СНТ «Юбилейный-110» рядом с деревней.

Сначала выполнили укладку бетонных элементов, чтобы сократить интенсивность водного потока и создать площадку для возведения временной переправы.

Сейчас проводится монтаж конструкции мостового сооружения.

В понедельник, 21 июля, аварийные бригады Подмосковья работали в усиленном режиме из-за ливня, обрушившегося на регион. Он стал причиной подтоплений в нескольких городских округах.