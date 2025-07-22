Первый пролет разрушенного ливнем моста смонтировали под Истрой
Первый пролет моста, размытого ливнем накануне, смонтировали вблизи деревни Сысоево под Истрой. Следом приступят к установке второго — уже с другой стороны дороги.
Мост находится в СНТ «Юбилейный-110» рядом с деревней.
Сначала выполнили укладку бетонных элементов, чтобы сократить интенсивность водного потока и создать площадку для возведения временной переправы.
Сейчас проводится монтаж конструкции мостового сооружения.
В понедельник, 21 июля, аварийные бригады Подмосковья работали в усиленном режиме из-за ливня, обрушившегося на регион. Он стал причиной подтоплений в нескольких городских округах.
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