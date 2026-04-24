В Химках появились роботы-доставщики

Жители Химок, Одинцова, Долгопрудного и Люберец с начала апреля начали пользоваться новой услугой — рободоставкой. Теперь по улицам городов передвигаются современные роботы, которые могут ориентироваться на местности в любое время суток и в любую погоду.

У каждого робота есть номер, камеры с широкоугольной оптикой, лидар, навигационная система, ультразвуковые датчики и радары. Это позволяет им уверенно передвигаться по городу. Жители реагируют на новых участников дорожного движения позитивно. Дети и взрослые улыбаются, когда рядом проезжает такой шестиколесный помощник.

Жители дома № 6 на улице Кудрявцева уже оценили новый формат доставки. Робот приехал по адресу быстро и довез продукты в целости. Пенсионеры, проходя мимо нового доставщика, улыбаются и уступают ему дорогу. Не все торопятся воспользоваться услугой, но идея большинству нравится.