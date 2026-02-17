В Химках на ликвидации последствий циклона работают КамАЗы и погрузчики JCB

В Химках продолжается борьба с последствиями циклона «Вивиан». В городе идет уборка снега на улицах Марии Рубцовой, Панфилова и Юбилейном проспекте.

За сутки утилизируется до 1500 тонн снега. Техника будет работать до утра.

Работы выполняет подрядная организация. Задействованы два 25-тонных КамАЗа, которые вывозят снег на снегоплавильню. Также расчисткой снега занимаются четыре погрузчика JCB.

Ликвидация снегопада, вызванного циклоном, продолжается в других округах Подмосковья. Техника вышла на улицы Раменского, Власихи и Мытищ. В Мытищах на уборке снега задействовали более 30 ручных роторов, 88 единиц спецтехники и почти 600 дворников.

Роскосмос ранее опубликовал фото циклона «Вивиан» во время его прохождения над Московским регионом. Воздушный вихрь сформировался в акватории Средиземного моря, вблизи Балканского полуострова.