В Химках на ликвидации последствий циклона работают КамАЗы и погрузчики JCB
В Химках продолжается борьба с последствиями циклона «Вивиан». В городе идет уборка снега на улицах Марии Рубцовой, Панфилова и Юбилейном проспекте.
Работы выполняет подрядная организация. Задействованы два 25-тонных КамАЗа, которые вывозят снег на снегоплавильню. Также расчисткой снега занимаются четыре погрузчика JCB.
За сутки утилизируется до 1500 тонн снега. Техника будет работать до утра.
Ликвидация снегопада, вызванного циклоном, продолжается в других округах Подмосковья. Техника вышла на улицы Раменского, Власихи и Мытищ. В Мытищах на уборке снега задействовали более 30 ручных роторов, 88 единиц спецтехники и почти 600 дворников.
Роскосмос ранее опубликовал фото циклона «Вивиан» во время его прохождения над Московским регионом. Воздушный вихрь сформировался в акватории Средиземного моря, вблизи Балканского полуострова.