Роскосмос опубликовал фото Балканского циклона над Московским регионом

Московский регион накрыл очередной циклон, его прохождение засняли спутники «Электро-Л» и «Арктика-М», сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«На смену циклону, который накрыл столицу снегом на прошлой неделе, пришел балканский», — отметили в госкорпорации.

Воздушный вихрь, получивший название «Вивиан», сформировался в акватории Средиземного моря, вблизи Балканского полуострова.

Циклон принес в Москву и Подмосковье мощные снегопады, снижение видимости до 2-3 километров и морозы. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы, что высота снежного покрова достигнет 43-49 сантиметров. Температура опустится до отметки в -9… -12 градусов, но ощущаться будет гораздо холоднее из-за плотного ветра.

Ранее Роскосмос опубликовал снимки Москвы с высоты 400 километров. На кадрах видны огни мегаполиса и северное сияние. Фотографию сделал с борта МКС российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.