Последствия снегопада продолжают устранять в Раменском и Мытищах

Городские службы Подмосковья вышли на ночные работы по борьбе со снежными завалами после длительного снегопада, вызванного Балканским циклоном. На улицы Раменского и Мытищ выехала техника.

В Мытищах на уборке снега задействовали более 30 ручных роторов, 88 единиц спецтехники и почти 600 дворников. В Раменском на Северном шоссе ликвидацией последствий циклона занимается колонна техники.

По прогнозам синоптиков, снегопад в ближайшее время прекратится. Улучшение принесет скандинавский антициклон, осадки прекратятся, но усилятся морозы. В Москве температура опустится до -13…-16, в области до -12…-17, местами до -20.

К климатической норме погода в столичном регионе вернется к четвергу. Однако потепление может привести к новым снегопадам. В финале рабочей недели высота снежного покрова в Москве обновит максимум нынешней зимы.