В городском округе Люберцы приняли новый детский сад

Фото: Первые пирожки для малышей на пищеблоке испекут уже в день открытия. / Наталья Лымарь

В городском округе Люберцы продолжается приемка социальных объектов перед 1 сентября. Глава муниципалитета Владимир Волков вместе с родителями осмотрел новый детский сад в поселке Мирный. Они проверили готовность помещений и благоустройство территории.

Глава округа и мамы будущих воспитанников этого детского сада задали вопросы строителям и оценили оснащение учреждения. В актовом и спортивном залах все готово не только к занятиям, но и к проведению праздников и соревнований.

В группах установили новую мебель, на полках — игрушки, развивающие игры и конструкторы, для подготовки к школе — современные интерактивные панели. Полностью готов к работе пищеблок.

Владимир Волков напомнил родителям, что Люберцы являются лидером по вводу социальных объектов. В этом году помимо этого детского сада также открывается дошкольное учреждение в ЖК «Егорово парк» и школа в новых Островцах, которая построена на год раньше срока. Кроме того, капитально отремонтирована гимназия № 5 в городе Дзержинском.

Жительница поселка Мирный, мама троих детей Ирина Машкова, поделилась впечатлениями от увиденного. Она поблагодарила за долгожданное открытие дошкольного учреждения и отметила, что ее младшая дочка пойдет именно сюда.

«Мне очень понравился дизайн помещений: светлые просторные холлы и группы. Очень красивая территория, думаю, дети будут приходить в этот садик как на праздник», — сказала Ирина Машкова.

Владимир Волков подчеркнул, что родительский контроль на каждом объекте обязателен. Жители помогают выбирать цвет стен и расстановку оборудования на всех этапах строительства.

Открытие детского сада запланировано к 1 сентября. Его смогут посещать около 400 воспитанников.