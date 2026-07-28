В Главном храме ВС России рассказали о символах, посвященных Крещению Руси

В День Крещения Руси в Главном храме Вооруженных сил России в Кубинке рассказали о символах, которые связывают военную историю страны с ее духовными истоками. Как в архитектуре и убранстве собора сохранили память о таинстве и князе Владимире, узнал 360.ru.

Главному духовному событию страны посвятили интерьеры нижнего храма. В его мозаичном оформлении отразили сцены крещения жителей Древней Руси и напомнили о выборе князя Владимира. Площадь единого смальтового полотна — около двух тысяч квадратных метров. Над ним три месяца работали мастера из разных регионов России и Сербии.

«Крещение, как я сказал, это новое рождение. И, согласно официальной статистике, в основном дети рождаются либо ночью, либо под утро. И здесь под ночное небо сделана мозаика на потолке», — рассказал священник Главного храма ВС России отец Симеон.

За алтарем разместили баптистерий, выполненный по византийскому образцу. Из-за высокой влажности иконы для него создали из керамики. Мастера несколько раз наносили краску и обжигали плиты, чтобы добиться нужных оттенков.

«Человек, спускаясь в баптистерию, спускаясь в купель, заходит с запада, символически выходит на восток. Выходит обновленным. Уже не просто человеком, а христианином», — объяснил священник.

Размеры крестильни позволяют проводить массовые таинства для военнослужащих, в том числе для тех, кто отправляется в зону боевых действий.

Связь ратных подвигов с духовным началом заложили и в сам образ собора. Его высота — 96 метров. Эта цифра отсылает верующих к 960 году — предполагаемой дате рождения святого князя Владимира.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Днем Крещения Руси президента Владимира Путина. В своем обращении он отметил, что главу государства вдохновил пример святого князя.