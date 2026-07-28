Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Днем крещения Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с Днем крещения Руси, который отмечается 28 июля. Поздравление опубликовали на сайте РПЦ .

День крещения Руси празднуют в дату памяти святого князя Владимира — Крестителя Руси — 28 июля. Как отметил патриарх, Путин вдохновляется его примером.

«Вы последовательно отстаиваете суверенитет нашей страны, имеете попечение о ее социально-экономическом развитии, заботитесь не только о материальном, но и о духовном благополучии сограждан», — отметили в поздравлении.

Патриарх Кирилл выразил признательность главе государства за внимание к служению Русской православной церкви. Также он пожелал Путину крепости, «щедрой помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на пользу Отечества».