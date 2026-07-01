Подмосковных предпринимателей пригласили на международный форум в Геленджик

С 5 по 6 октября в Геленджике состоится III Международный форум «Биопром: промышленность и технологии для человека». Мероприятие призвано содействовать развитию технологий, которые повышают качество жизни людей. В форуме могут принять участие предприниматели из Подмосковья.

Главная тема форума — «Промышленность и технологии для человека». Ключевые цели мероприятия: продвижение российских технологий на глобальных рынках, развитие сотрудничества с международными инвесторами, производителями и научными центрами, а также популяризация отечественных решений в сферах биотехнологий, фармацевтики, пищевой промышленности, медицинских изделий, производства косметики и экологии.

Форум объединит российских и международных представителей бизнеса, науки, органов власти и инвестфондов для обсуждения развития биоэкономики — одного из ключевых векторов технологического развития России.

В рамках форума пройдет деловая программа, посвященная актуальным вопросам развития биоиндустрии и обмену опытом между представителями бизнеса, науки и органов власти. Обсуждение ключевых направлений отрасли пройдет в рамках тематических треков.

Участники форума смогут напрямую пообщаться с лидерами отрасли и обсудить ключевые вызовы актуальной повестки.

Подробнее о форматах участия можно узнать на официальном сайте.