В экоферме «Былинкино» отметят День семьи, любви и верности

На экоферме «Былинкино» в Луховицком округе 11 июля пройдет празднование Дня семьи, любви и верности. Для гостей всех возрастов подготовлена насыщенная развлекательная программа.

В этот день на территории фермерского хозяйства выступят цирковые артисты, пройдет научное крио-шоу и пенная дискотека для детей и взрослых. Вечером выступит кавер-группа и диджей.

Главным гастрономическим событием станет бесплатная раздача фирменного сырного супа, который уже стал визитной карточкой «Былинкино». Праздничная программа продлится до 22:00.

Экоферма «Былинкино» — лауреат Национальной туристической премии в номинации «Агротуризм». Хозяйство специализируется на разведении коз и производстве ремесленных сыров, а также ежегодно принимает семейные праздники и гастрономические фестивали.