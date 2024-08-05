Автоинспекторы в Дубне напомнили водителям об онлайн-госуслугах

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

Акция «Госуслуги — это просто!» прошла в регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД в Дубне. Автоинспекторы напомнили водителям о возможности получения госуслуг онлайн.

Сотрудники Госавтоинспекции в Дубне рассказали жителям о том, не выходя из дома, оплачивать штрафы, получить или поменять водительское удостоверение, зарегистрировать или снять с учета транспортное средство. В конце акции автоинспекторы раздали водителям памятки с информацией о предоставлении услуг в электронном виде.

Напомним, портал госуслуг позволяет сэкономить время, получить услуги онлайн в любом месте и в удобное время.

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