В Дубне работники «Мособлпожспаса» помогли скорой доставить пенсионера в больницу

В Дубне подмосковные спасатели оказали помощь медикам в транспортировке мужчины, который нуждался в госпитализации. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По номеру 112 обратились фельдшеры скорой. Они не могли самостоятельно перенести 83-летнего пенсионера с сердечной недостаточностью в машину, чтобы отвезти в больницу.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы аккуратно зафиксировали пациента на мягких носилках и под контролем медиков спустили пожилого человека с одиннадцатого этажа и отнесли в карету скорой помощи для дальнейшей госпитализации», — рассказал заместитель начальника подразделения Михаил Паленов.

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