Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли попавшей под колеса грузовика девушке

На 315-м километре трассы А-108 в Ступинском округе произошла авария. Там на 16-летнюю девушку на пешеходном переходе наехал грузовик. Работники «Мособлпожспаса» оперативно выехали на место происшествия, сообщили в пресс-службе организации.

По прибытии спасатели оказали подростку психологическую помощь, а после передали пострадавшую скорой помощи.

Когда медики осмотрели девушку, спасатели транспортировали ее в машину неотложки. С различными травмами 16-летнего подростка приняли в Ступинскую областную клиническую больницу.