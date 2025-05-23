Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли попавшей под колеса грузовика девушке

На 315-м километре трассы А-108 в Ступинском округе произошла авария. Там на 16-летнюю девушку на пешеходном переходе наехал грузовик. Работники «Мособлпожспаса» оперативно выехали на место происшествия, сообщили в пресс-службе организации.
По прибытии спасатели оказали подростку психологическую помощь, а после передали пострадавшую скорой помощи.
Когда медики осмотрели девушку, спасатели транспортировали ее в машину неотложки. С различными травмами 16-летнего подростка приняли в Ступинскую областную клиническую больницу.
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