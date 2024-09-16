Тротуары на улицах Флерова и Энтузиастов в Дубне отремонтируют осенью

Ремонт тротуаров продолжается в Дубне. Работы ведутся на около Музея истории науки и техники ОИЯИ и Детской музыкальной школы на улице Флерова и около Государственного университета «Дубна» на улице Энтузиастов.

Подрядчик уже приступил к работам на улице Флерова. Новый асфальт уложат до улицы Векслера. Также ремонт пешеходных дорожек стартовал возле Государственного университета «Дубна».

«Общаясь с преподавателями и студентами, обсуждал необходимость отремонтировать площадку перед входом в главный корпус вуза. Сейчас здесь старая плитка, которая разбита. Подрядчик уже приступил к подготовке основания для асфальтирования. К празднованию 30-летия университета работы завершим, — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

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