День благоустройства Подмосковья будут отмечать каждое третье воскресенье сентября

Воробьев: в этом году в Подмосковье благоустроят 94 территории

«Сегодня мы впервые отмечаем День благоустройства Подмосковья — будем праздновать его каждое третье воскресенье сентября», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

В Подмосковье после благоустройства открыли сквер Семьи, любви и верности в Балашихе; парк «Гучково» в Дедовске; парк Мира в Коломне; сквер имени Рубцовой в Химках; зоны отдыха «Зеленый узел» в Павловском Посаде и рядом с плотиной на Пугачевской улице в Шаховской.



В этом году планируется благоустроить 94 территории, а 42 из них уже готовятся к открытию.

«С 2018 года мы привели в порядок более 300 общественных пространств, которые стали любимыми местами для отдыха наших жителей. Одни из самых популярных — лесопарк „Шишкин лес“ в Истре, парк Малевича в Одинцовском, набережная в микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске, парк „Киово“ в Лобне, парк культуры и отдыха в Жуковском и парк Ветеранов в Мытищах», — добавил Воробьев.

Глава региона отметил, что в этом году Подмосковье получило Национальную премию в сфере формирования комфортной городской среды и выиграло в номинации «Лучший регион по реализации федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“».

«Мы также шестой год подряд занимаем третье место среди субъектов по индексу качества городской среды. Все это — результат нашей совместной работы с жителями. Мы продолжим делать жизнь в Подмосковье лучше и комфортнее с каждым годом», — заключил губернатор.

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