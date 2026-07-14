В Домодедове открылась инновационная молочно-товарная ферма с ИИ

В городском округе Домодедово открылась инновационная молочно-товарная ферма. Масштабный проект в сфере сельского хозяйства муниципалитета реализовали по народной программе «Единой России».

Площадь предприятия составила 15 тысяч квадратных метров. Ферму построили с применением передовых технологий, включая ИИ, который контролирует каждый момент в жизни коров — от кормления до доения. Кроме того, на предприятии имеется специальная биореакторная установка, перерабатывающая навоз в безопасную подстилку.

Производственный комплекс рассчитали на содержание более тысячи буренок. Это обеспечит ежегодный выпуск порядка 14 тысяч тонн молока.

Исполнительный директор АО Племзавод «Повадино» Игорь Сергеенко отметил, что коров переводят очень малыми партиями, так как животные сильно стрессуют. Все новое им дается достаточно тяжело.

«Но очень быстро они адаптируются. В течении трех-четырех дней они практически уже возвращают свое молоко. И даже надеюсь, что сейчас будут доить гораздо больше, потому что разница между старыми дворами и новыми, комфортными, ощущается очень значительно», — подчеркнул он.

В Подмосковье с начала года завершили реализацию шести крупных проектов в сфере агропромышленного комплекса, причем одним из ключевых направлений остается молочное животноводство.