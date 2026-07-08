В Домодедове идет капитальный ремонт трехэтажного дома

В доме №25 на Каширском шоссе в городском округе Домодедово идет капитальный ремонт. Здание построили в 1955 году, и теперь там обновляют инженерные системы. Рабочие меняют электрику, отопление, трубы с холодной и горячей водой, канализацию и установят общедомовые счетчики.

Руководитель проекта из компании «ЛСТехникс» Илья Жиляев рассказал о ходе работ. По отоплению специалисты уже проложили магистрали на чердаке и в подвале, смонтировали центральный стояк и готовят дом к опрессовке. После проверки труб управляющая компания должна получить паспорт готовности здания к зиме.

С электричеством почти закончили — система готова на 85%. Осталось только провести свет на чердак и запустить главный распределительный щит дома. Отопление сделано наполовину. Системы холодного и горячего водоснабжения готовы на 40%. Рабочие подготовили разводку в подвалах и подключают ее к стоякам внутри квартир.

Водоотведение выполнено на 15% — объем труб в подвале небольшой. Поэтому основные работы по канализации пройдут в квартирах уже на этой неделе. По плану все внутренние работы завершат к концу июля. Новые приборы учета приедут от поставщика уже готовыми узлами, их смонтируют на месте.

Общая площадь ремонтируемого трехэтажного здания составляет 4009 квадратных метров. Дом ремонтируют по региональной программе капитального ремонта, работы идут по графику.