С 26 июня 2026 года в закон № 186-ФЗ внесены новые правила розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции. В округе проведен мониторинг 600 точек продажи, из них 52 находятся в зоне запрета.

С 26 июня 2026 года в закон № 186-ФЗ внесены новые правила розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции. Изменения затрагивают лицензирование, контроль, зоны запрета, проверку легальности и ответственность за нарушения. В округе новые требования доведены до предпринимателей, а специалисты продолжат регулярный контроль объектов, входящих в зону ограничения продажи табачной продукции.

С 1 октября 2026 года все участники рынка — розница, оптовая торговля, закупка сырья — обязаны получить лицензию. С 1 марта 2027 года продажа без лицензии запрещена. Полномочия по лицензированию и надзору переданы от федерального органа Росалкогольтабакконтроль к субъекту РФ. Торговля запрещена вблизи образовательных учреждений: радиус 100 м для города, 20 м для сельских поселений, 35/25 м — ограничения для ТЦ. Обязательна регистрация в системе «Честный знак», покупатели смогут проверить лицензию онлайн. После 1 марта 2027 года за нарушения предусмотрены административная и уголовная ответственность.

В округе проведен мониторинг 600 точек продажи. Из них 52 находятся в зоне запрета, что влечет отказ в лицензии. Новые требования и важность их соблюдения доведены до предпринимателей. Сотрудники управления потребительского рынка и услуг продолжат регулярный контроль объектов, которые входят в зону ограничения продажи табачной продукции.

Новые правила розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции внесены в закон № 186-ФЗ с 26 июня 2026 года. Они касаются лицензирования, контроля, зон запрета, проверки легальности и ответственности. С 1 октября 2026 года все участники рынка обязаны получить лицензию, а с 1 марта 2027 года продажа без лицензии запрещена. Полномочия по лицензированию и надзору переданы от Росалкогольтабакконтроля к субъекту РФ. Торговля запрещена вблизи образовательных учреждений: радиус 100 м для города, 20 м для сельских поселений, 35/25 м — ограничения для ТЦ. Обязательна регистрация в системе «Честный знак», покупатели смогут проверить лицензию онлайн. После 1 марта 2027 года за нарушения предусмотрены административная и уголовная ответственность.

В округе проведен мониторинг 600 точек продажи, из них 52 — в зоне запрета, что влечет отказ в лицензии. Новые требования и важность их соблюдения доведены до предпринимателей. Сотрудники управления потребительского рынка и услуг продолжат регулярный контроль объектов, которые входят в зону ограничения продажи табачной продукции.