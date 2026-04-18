В Дмитрове простились с ветераном ВОВ Марией Барсученко

В Дмитрове состоялось прощание с ветераном Великой Отечественной войны Марией Барсученко, которая ушла из жизни на 106-м году жизни. Об этом в телеграм-канале сообщил глава городского округа Михаил Шувалов.

Отпевание прошло в Успенском соборе. Шувалов выразил родным и близким Марии Тимофеевны искренние соболезнования.

«Вся ее жизнь — пример служения Родине и людям. Память будем хранить всегда. Она ушла на Светлой Пасхальной неделе — значит, будет покровительствовать нашему городу там, на небесах», — написал глава округа.

Шувалов добавил, что в 1941 году Барсученко во время битвы за Москву совершила подвиг и открыла путь бронепоезду НКВД, который преградил дорогу немецким танкам.

В конце марта на 102-м году жизни умер ветеран ВОВ Василий Зинченко, взявший в плен нацистского генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.