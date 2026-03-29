Умер ветеран-фронтовик, взявший в плен Паулюса

Взявший в плен Паулюса ветеран-фронтовик Зинченко скончался в Алма-Ате

На 102-м году жизни в Алма-Ате умер ветеран Великой Отечественной войны Василий Зинченко, пленивший нацистского генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Об этом сообщила пресс-служба Генерального консульства России.

«Сотрудники генконсульства запомнят Василия Ивановича как человека большой внутренней силы, душевной теплоты, настоящего русского солдата, сохранившего привязанность к Родине», — подчеркнули в диппредставительстве.

Василий Иванович вступил в ряды Красной армии добровольцем. Его направили в школу разведчиков, после чего он участвовал в освобождении Польши, Белоруссии и Украины, брал Берлин.

За мужество и героизм Зинченко наградили орденами Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией» и «За оборону Сталинграда».

