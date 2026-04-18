Легендарная стрелочница и ветеран ВОВ Мария Барсученко скончалась на 106-м году жизни

Легендарная стрелочница и ветеран Великой Отечественной войны Мария Барсученко скончалась в возрасте 105 лет. Трагическую новость объявил глава Дмитровского муниципального округа Московской области Михаил Шувалов, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

В публикации сказано, что имя Марии Тимофеевны навсегда вписано в историю страны. В 1941 году, в тяжелые дни битвы за Москву, она совершила подвиг, открыв путь бронепоезду НКВД, который успел преградить дорогу фашистским танкам.

Шувалов подчеркнул, что жизнь Марии Барсученко — пример мужества и любви к родине.