Фольклорный фестиваль молодежи пройдет в Подольске 4 ноября

Жители городского округа отметят День народного единства вместе со всей страной. На 4 ноября в Подольске запланирована широкая программа мероприятий.

Открытый фольклорный фестиваль молодежи «Prотрадиции. Точка опоры» состоится во дворце культуры «Октябрь». Для посетителей будут работать несколько тематических зон. Гостям праздника расскажут о русских народных обрядах и блюдах, исполнят песни и танцы, покажут наряды и свадебный спектакль.

В Подольске также пройдет «Ночь искусств», организованная в рамках всероссийской акции. Музеи и выставочные залы городского округа подготовили для жителей и гостей города интересные выставки и познавательные экскурсии.

В учреждениях культуры и спорта муниципалитета 4 ноября состоятся концерты, спортивные соревнования и патриотические акции.

Глава Подольска Григорий Артамонов пригласил жителей округа вместе отметить праздник. «Подвиг наших предков, который лег в основу Дня народного единства, всегда будет иметь для нас особый смысл», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

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