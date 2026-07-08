Компания в Дубне нарастила производство лекарств от бронхиальной астмы

Сегодня отмечается День борьбы с аллергией. В этот день пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщила, что фармацевтическая отрасль региона активно разрабатывает и производит препараты для борьбы с последствиями аллергий.

Особенно актуальна эта проблема для людей, страдающих бронхиальной астмой. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, это заболевание затрагивает около 363 миллионов человек в мире. В России официально диагностировано около 1,5 миллиона случаев, но реальные цифры могут быть выше.

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК Фарма» сообщила о значительном росте производства препаратов для терапии бронхиальной астмы и других неинфекционных респираторных заболеваний. За первое полугодие 2026 года предприятие выпустило более 3,8 миллиона упаковок лекарственных препаратов, что на 21,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

«Пульмонология остается ключевой нозологией для компании. „ПСК Фарма“ является лидером российского рынка в области неинфекционных респираторных заболеваний по количеству зарегистрированных лекарств — 25 наименований. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года „ПСК Фарма“ произвела на 26,5% больше пульмонологических препаратов. Важно отметить, что препараты для лечения астмы и ХОБЛ составляют более 75% от общего количества произведенных упаковок — около 3 миллионов», — рассказала генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Рост производства позволяет полнее удовлетворять потребности российского здравоохранения в качественных отечественных препаратах. Это особенно значимо для пациентов с астмой, так как непрерывный доступ к эффективной терапии дает им возможность контролировать симптомы и вести активный образ жизни.