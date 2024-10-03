Бал офицеров Воздушно-космических сил России прошел в Чехове

Пятый бал офицеров-выпускников Воздушно-космических сил Российской Федерации состоялся в Чехове. Молодых лейтенантов чествовали во дворце культуры «Дружба».

Открылся праздник церемонией выноса знамен и флагов под звуки российского гимна, после чего выпускников ждали поздравительные слова и вручение наград отличившимся офицерам.

Председатель городского совета депутатов Галина Козина напомнила, что Воздушно-космические войска по праву считаются элитой российской армии. «Все, кто присутствует здесь, обладает незаурядным умом и талантом», — отметила она.

После торжественной части зрителей порадовали своими лучшими номерами творческие коллективы города. Командир войсковой части 03863 полковник Сергей Скворцов заявил, что молодых офицеров с радостью примет дружная армейская семья городского округа.

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