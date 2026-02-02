В больницу Подмосковья поступил еще один пациент с оспой обезьян

Второй пациент с оспой обезьян был доставлен в Домодедовскую больницу в Подмосковье в понедельник. Об этом сообщил главный врач Андрей Осипов телеканалу «Россия 24» .

«Органы Роспотребнадзора проводят расследование для выявления возможных контактов и источников заражения, сегодня к нам поступил второй пациент с оспой обезьян, который был с ним в контакте, который также будет у нас получать лечение», — сказал Осипов.

Ранее Домодедовская больница подтвердила диагноз «оспа обезьян» у пациента, который поступил к ним. Его состояние удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение. Роспотребнадзор по Московской области начал эпидемиологическое расследование.

В январе в Азербайджане выявили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевание зафиксировали у 22-летнего местного жителя, вернувшегося из туристической поездки.