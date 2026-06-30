Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 2 июля

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от плюс 21 до 31 градуса, а ночью — от плюс 13 до 19 градусов. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков.

В последний день июня наши предки отмечали праздник Ярилки, посвященный богу Солнца Яриле. На берегу водоемов разводили костры и варили яйца, веря, что это благоприятно скажется на яйценоскости кур.

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 29 июня на территории гослесфонда возгораний не зафиксировано. Однако в ближайшие дни ожидается разная степень пожарной опасности в различных лесничествах региона, однако на большей части территории установится третий класс.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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